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Мін'юст: Судове зобов'язання НАБУ порушити справу проти посадових осіб Кабміну є тиском на уряд

В Мін'юсті вважають, що з огляду на те, що слухання по найбільшому позову проти України за всю історію держави відбудеться на початку 2019 року, розповсюдження недостовірної інформації спрямоване на дискредитацію інституцій, уповноважених захищати національні інтереси України в міжнародних судах, зокрема щодо претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України на 5,5 мільярдів доларів США
Міністерство юстиції України заявляє, що розповсюджена у ЗМІ інформація щодо зловживання службовим положенням з боку вищого керівництва Мін'юсту в рамках придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) категорично не відповідає дійсності.
Мін Фото: newsradio.com.ua

"Міністерство юстиції захищає інтереси держави України в міжнародних судах, із залученням найбільш компетентних юридичних радників – міжнародних юридичних компаній світового рівня, з відповідним досвідом та підтвердженою репутацією. Залучення саме такого рівня юридичних радників  Latham&Watkins та HoganLovells відбулося із чітким дотриманням процедур та відповідно до чинного законодавства, яке регулює відбір юристів і консультантів у справах проти держави України", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Офіційно заявляємо: поширена у ЗМІ дезінформація в рамках даної резонансної справи проти України є ніщо інше, як організована спроба тиску на Кабінет міністрів, Міністерство юстиції та державу Україна напередодні засідання у справі на початку наступного року", - наголосили у міністерстві.

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29 10 2018 18:55
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