Мін'юст: Судове зобов'язання НАБУ порушити справу проти посадових осіб Кабміну є тиском на уряд
"Міністерство юстиції захищає інтереси держави України в міжнародних судах, із залученням найбільш компетентних юридичних радників – міжнародних юридичних компаній світового рівня, з відповідним досвідом та підтвердженою репутацією. Залучення саме такого рівня юридичних радників Latham&Watkins та HoganLovells відбулося із чітким дотриманням процедур та відповідно до чинного законодавства, яке регулює відбір юристів і консультантів у справах проти держави України", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.
"Офіційно заявляємо: поширена у ЗМІ дезінформація в рамках даної резонансної справи проти України є ніщо інше, як організована спроба тиску на Кабінет міністрів, Міністерство юстиції та державу Україна напередодні засідання у справі на початку наступного року", - наголосили у міністерстві.
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