Мін'юст: у 2017 в тюрмах померло понад 500 осіб

Кількість померлих в порівнянні з 2017 роком за той же період скоротилося майже на 30 осіб

У 2017 році в установах Державної кримінально-виконавчої служби померли понад 500 осіб.

"У системі минулому році померло понад 500 осіб. Цього року дещо покращилася статистика, тобто кількість померлих в порівнянні з 2017 роком за той же період скоротилося майже на 30 осіб", - заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов на прес-конференції, передає УНН.

Він заявив, що кожен випадок розглядається окремо, проводяться кримінальні розслідування.

За словами начальника Управління нагляду за додержанням законів у місцях несвободи ГПУ В'ячеслава Свирці, станом на 20 квітня в тюрмах помер 151 чоловік, а за аналогічний період минулого року - 181 осіб.