Мін'юст: у 2017 в тюрмах померло понад 500 осіб
"У системі минулому році померло понад 500 осіб. Цього року дещо покращилася статистика, тобто кількість померлих в порівнянні з 2017 роком за той же період скоротилося майже на 30 осіб", - заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов на прес-конференції, передає УНН.
Він заявив, що кожен випадок розглядається окремо, проводяться кримінальні розслідування.
За словами начальника Управління нагляду за додержанням законів у місцях несвободи ГПУ В'ячеслава Свирці, станом на 20 квітня в тюрмах помер 151 чоловік, а за аналогічний період минулого року - 181 осіб.
Нагадаємо, що в слідчому ізоляторі Миколаєва частина підозрюваних відмовилася за розпорядженням адміністрації заходити до камер.
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