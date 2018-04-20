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Мін'юст: у 2017 в тюрмах померло понад 500 осіб

Кількість померлих в порівнянні з 2017 роком за той же період скоротилося майже на 30 осіб
У 2017 році в установах Державної кримінально-виконавчої служби померли понад 500 осіб.
Мін Фото: obozrevatel.com

"У системі минулому році померло понад 500 осіб. Цього року дещо покращилася статистика, тобто кількість померлих в порівнянні з 2017 роком за той же період скоротилося майже на 30 осіб", - заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов на прес-конференції, передає УНН.

Він заявив, що кожен випадок розглядається окремо, проводяться кримінальні розслідування.

За словами начальника Управління нагляду за додержанням законів у місцях несвободи ГПУ В'ячеслава Свирці, станом на 20 квітня в тюрмах помер 151 чоловік, а за аналогічний період минулого року - 181 осіб.

Нагадаємо, що в слідчому ізоляторі Миколаєва частина підозрюваних відмовилася за розпорядженням адміністрації заходити до камер.

 

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20 04 2018 12:16
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