Мін'юст виграв суд проти "Київенерго" на 54 млн гривень

Господарський суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції до ПАТ "Київенерго" з відшкодування виплати 54 млн гривень за рішенням Європейського суду з прав людини.

Рішення Господарського суду прийнято 9 липня, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"Мін'юст відстоює інтереси України як у міжнародних, так і в національних судах. Завдяки зусиллям і скоординованим діям команди Міністерства юстиції нам вдалося отримати позитивне рішення суду. Хочу підкреслити, що за 3 місяці, протягом яких тривало підготовче провадження, Міністерством юстиції надано всі докази, в тому числі оригінали платіжних доручень, які свідчать про законність виплати компанії "Золотий мандарин ойл" 54 млн грн", - заявила заступниця міністра юстиції Світлана Глущенко

Вона також зазначила, що Мін'юст використовував процесуальні інструменти, передбачені новою редакцією Господарського процесуального кодексу України, зокрема залучав експертів у галузі права і використовував їхні висновки з правових питань.

Нагадаємо, у 2000-х роках компанія "Золотий мандарин" передала "Київенерго" на зберігання мазут, та пізніше його повернути відмовилася. Компанія "Золотий мандарин" дійшла до ЄСПЛ і отримала рішення про компенсацію. Мін'юст розглянув цю ситуацію, і у 2015 році уповноважений Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ Борис Бабін (зараз представник Президента в Криму) підписав документ про врегулювання спору.

ЄСПЛ затвердив цей документ і зняв необхідність виплати Україною додаткової компенсації компанії "Золотий мандарин", зобов'язавши Україну виконати тільки рішення судів про повернення компанії вартості мазуту. Україна виплатила компенсацію з держбюджету, а потім у 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" на повернення цих коштів.

У справі про розтрату 54 млн гривень з державного бюджету в грудні 2017 року Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Міністерстві юстиції України, протягом яких виявило порвані документи у справі "Золотого мандарина". Пізніше суд визнав законність обшуків у міністерстві.