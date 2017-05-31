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Мін'юст заарештував рахунки "Укргазвидобування"

Справа між "Укргазвидобуванням" і "Арабським енергетичним альянсом" стосується договору про спільну діяльність, який втратив чинність ще в 2014 році
Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції заарештував гроші на рахунках ПАТ "Укргазвидобування".
Мін Фото: depcontrol.org

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"31 травня 2017 року ПАТ "Укргазвидобування" стало відомо, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції було видано постанову від 30 травня 2017 року щодо арешту коштів ПАТ "Укргазвидобування". Постанову ухвалено на підставі наказу Господарського суду Києва від 24.05.2017 року. Як наслідок, станом на 31.05.2017 р. рахунки товариства заарештовані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до такої ситуації призвела спроба ТОВ "Арабський енергетичний альянс" заволодіти грошовими коштами "Укргазвидобування" в розмірі 231,6 млн грн. В компанії попереджають, що арешт рахунків може зашкодити виробничій діяльності найбільшого газодобувного підприємства України.

Товариство закликає всі сторони дотримуватися чинного законодавства і вимагає зняти арешт з його рахунків.

Справа між ПАТ "Укргазвидобування" і ТОВ "Арабський енергетичний альянс" стосується договору про спільну діяльність від 2004 року, який втратив чинність ще в 2014 році.

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31 05 2017 23:18
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