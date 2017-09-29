Мін'юст заборонив своїм співробітникам нецензурну лексику
Серед іншого, співробітники Мін'юсту також повинні виявляти доброзичливе ставлення і співчуття до оточуючих, поважати їх гідність, бути ввічливими у спілкуванні, а також не здійснювати вчинки, які можуть зашкодити репутації відомства.
Також в документі зазначено, що всі співробітники Міністерства повинні мати належний зовнішній вигляд, дотримуватися офіційно-ділового стилю в одязі відповідно до "загальноприйнятих норм пристойності", - йдеться у відомчому наказі від 21 вересня 2017 року, яким затверджуються правила етичної поведінки працівників Мін'юсту.
За порушення правил працівники несуть відповідальність згідно трудового та антикорупційного законодавства. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Раніше повідомлялося, що МВС заборонить поліцейським носити сумки, рюкзаки, пакети і парасольки яскравих кольорів. Такі нововведення набудуть чинності із завтрашнього дня, 30 вересня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків