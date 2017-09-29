Мін'юст заборонив своїм співробітникам нецензурну лексику

Міністерство юстиції України заборонило своїм співробітникам при виконанні своїх обов'язків висловлюватися з вживанням нецензурної лексики, а також підвищувати голос при спілкуванні.

Серед іншого, співробітники Мін'юсту також повинні виявляти доброзичливе ставлення і співчуття до оточуючих, поважати їх гідність, бути ввічливими у спілкуванні, а також не здійснювати вчинки, які можуть зашкодити репутації відомства.

Також в документі зазначено, що всі співробітники Міністерства повинні мати належний зовнішній вигляд, дотримуватися офіційно-ділового стилю в одязі відповідно до "загальноприйнятих норм пристойності", - йдеться у відомчому наказі від 21 вересня 2017 року, яким затверджуються правила етичної поведінки працівників Мін'юсту.

За порушення правил працівники несуть відповідальність згідно трудового та антикорупційного законодавства. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Раніше повідомлялося, що МВС заборонить поліцейським носити сумки, рюкзаки, пакети і парасольки яскравих кольорів. Такі нововведення набудуть чинності із завтрашнього дня, 30 вересня.