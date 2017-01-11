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Мін'юст заборонив засудженим відвідувати соцмережі і порносайти

Засуджені можуть створювати електронну пошту і користуватися нею під контролем адміністрації установи
Міністерство юстиції заборонило засудженим відвідувати соціальні мережі, а також сайти еротичного та порнографічного змісту.
Мін Фото: k-z.com.ua

Про це йдеться в порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженому 19 жовтня. Згідно з правилами, для організації доступу засуджених до Інтернету обладнується спеціальний інтернет-клас, повідомляють "Українські новини".

Засуджені можуть створювати електронну пошту і користуватися нею під контролем адміністрації установи. Адміністрація може знайомитися зі змістом вхідних і вихідних повідомлень. Листування з уповноваженим Верховної Ради з прав людини, Європейським судом з прав людини, судами, прокурором, захисником у кримінальному провадженні перегляду не підлягає.

Під час реєстрації електронних поштових скриньок або доступу до вже наявних засуджені надають адміністратору логін і пароль. Під час користування Інтернетом засудженим заборонено вносити будь-яку інформацію, в тому числі відправляти листи, залишати коментарі, знаки і т.ін.

Також засуджені не мають права відвідувати соцмережі, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого, а також відвідувати сайти, які не входять у дозволений перелік.

Засуджені мають право переглядати офіційні сайти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сайти зареєстрованих ЗМІ, міжнародних організацій, освітні, культурні, спортивні, творчі, довідкові та юридичні сайти, а також сайти політичних, громадських і релігійних організацій.

Нагадаємо, що один з інвесторів, який цікавився купівлею Лук'янівського СІЗО в Києві, хотів відкрити в будівлі нічний клуб.

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01 11 2017 15:15
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