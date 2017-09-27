Мін'юст заплатив юристам 22 мільйони для суду з Татарстаном

"Татнафта" подала позов у справі про захоплення групою "Приват" нафтопереробного заводу "Укртатнафта" ще в 2008 році, коли уряд очолювала Юлія Тимошенко

Міністерство юстиції 30 серпня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою "Winston & Strawn LLP" (Франція) про надання юридичних послуг на 875 тисяч доларів, або 22,26 млн гривень.

Відповідно до розпорядження уряду, тендер провели за переговорною процедурою, бо закупівля юридичних послуг пов’язана із захистом прав та інтересів держави. Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує "Наші гроші".

У 2017 році фірма продовжить представляти замовника у справі за позовом Татарстану та його Міністерства земельних ресурсів та майнових відносин до України, слухання по якій призначено на березень 2018 року.

Ця справа майже повністю повторює справу за позовом ВАТ "Татнафта" вартістю 112 млн доларів плюс відсотки, яку українська сторона програла за представництва "Winston & Strawn LLP" в арбітражі в 2014 році та в апеляції в 2016 році. Зараз позовні вимоги ґрунтуються на ідентичних фактах і подіях, змінився лише позивач.

Нагадаємо, що в кінці березня 2016 року "Татнєфть" ініціювала судовий розгляд в Англії проти Коломойського, Боголюбова, а також бізнесменів Ярославського і Павла Овчаренка у справі про постачання нафти на Кременчуцький нафтопереробний завод і вимагала відшкодувати $334 млн збитку і відсотки.

Вже у квітні Лондонський суд заарештував закордонні активи бізнесменів на суму $380 млн.

Довідка: "Укртатнафта" створена відповідно до указів президентів України і Татарстану в 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ. Раніше 18,296% акцій НПЗ належало структурам, близьким до ВАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів в ЗАТ практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан".

Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват", яка має інтереси в цілому ряді галузей і контролює найбільший в Україні банк - ПриватБанк, інформує "Інтерфакс-Україна".

У жовтні 2007 року Овчаренко, який очолював "Укртатнафту" в 2003-2004 роках, за рішенням Сумського апеляційного суду про його поновлення на посаді приступив до керівництва підприємством, тоді як відсторонений керівник Сергій Глушко заявив про силове захоплення НПЗ.

У зв'язку з цим, російська "Татнєфть", що була основним постачальником сировини на підприємство, припинила поставки нафти на НПЗ.

"Татнєфть" пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році, у зв'язку з насильницьким захопленням ЗАТ "Укртатнафта" в жовтні 2007 року і експропріації акцій "Татнєфті" в ЗАТ "Укртатнафта".

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити "Татнєфті" компенсацію в розмірі $112 млн плюс відсотки.

"Укртатнафта" заявила про готовність компенсувати державі всі витрати, пов'язані з виплатами за рішенням суду.