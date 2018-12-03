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Мін'юст запустить систему автоматизованого арешту рахунків боржників

Наразі виконавець отримує інформацію про рахунки боржника шляхом направлення запиту до Державної фіскальної служби
Міністерство юстиції запровадить систему арешту рахунків боржників, щоб розробити автоматизований процес збирання та примусового стягнення боргу.
Мін Фото: newsradio.com.ua

Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

"Запровадження електронного арешту коштів, які містяться на рахунках боржника в банках та інших фінансових установах, є одним із пріоритетних кроків реформи примусового виконання рішень й інших органів, адже Україна взяла зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом щодо прийняття закону, який автоматизує процес збирання та примусово стягнення боргу", - йдеться у повідомленні.

Наразі виконавець отримує інформацію про рахунки боржника шляхом направлення запиту до Державної фіскальної служби.

Однак ці дані стосуються лише юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Отримати інформацію про рахунки громадян можливо шляхом направлення запитів до всіх банківських установ країни поштою.

У відомстві зазначають, що на практиці боржники встигають вивести кошти з рахунків, а інколи постанова губиться і не надходить до банку.

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12 03 2018 20:57
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