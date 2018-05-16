Мін'юст запустив публічний реєстр неплатників зарплати

На початку року зафіксовано близько півмільярда гривень заборгованості по зарплатах по всій країні

Міністр юстиції Павло Петренко оголосив про запуск на сайті Мін'юсту публічного реєстру підприємств-неплатників зарплати.

"З сьогоднішнього дня ми запускаємо на сайті Мін'юсту окремий розділ - публічний реєстр неплатників зарплати, де кожен працівник, громадяни, представники бізнесу зможуть знайти інформацію по своїх контрагентах, у яких виникає заборгованість по зарплаті перед працівниками", - сказав Петренко під час засідання уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він наголосив, що на початку року зафіксовано близько півмільярда гривень заборгованості по зарплатах по всій країні.

"Це заборгованість, яка знаходилась на примусовому виконанні у органах юстиції по всій країні. Тобто це та заборгованість, яку українці підтвердили рішеннями суддів або відповідних комісій, і звернулись до Міністерства юстиції щодо стягнення такої заборгованості", - сказав Петренко.

Він зауважив, що ця заборгованість скупчилася протягом кількох років, а то і протягом 5-7 років.

"З початку дії програми Міністерства юстиції нам вдалося стягнути 170 мільйонів гривень на користь 13 тисяч українських працівників... Ми вивели щомісячне стягнення заборгованості по заробітній платі на рекордну цифру, якої ніколи не було у Міністерства юстиції - це 73 мільйони гривень по всій країні", - зауважив Петренко.

У Мін'юсті переконані , що є всі шанси погасити всі борги по зарплатах , які зафіксовані рішеннями судів до кінця року.

"3алишиться окрема частина підприємств, які були штучно доведені до банкрутства, і не має можливості, щоб стягнути кошти на користь українських робітників", - сказав Петренко.

Він зауважив, що для Мін'юсту немає винятків щодо форми власності підприємства-боржника.

"І приватна компанія, і державне, і комунальне підприємства - всі мають виконувати законодавство і виплачувати зарплату", - наголосив Петренко.

Також уряд схвалив пакет рішень щодо покращення механізму погашення заборгованості по зарплатах в Україні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення керівникам обладміністрацій долучитися до роботи штабів Мін'юсту щодо вирішення проблеми невиплати зарплати.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство юстиції запровадить систему арешту рахунків боржників, щоб розробити автоматизований процес збирання та примусового стягнення боргу.

Додамо, що заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 1 січня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 32,4%, і становила 2,37 мільярда гривень.