Мін'юст зареєстрував партію "Слуга народу"
Про це сказала перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька в інтерв'ю "5 каналу".
"Партія, про яку ви говорите, була зареєстрована", - відповіла вона на запитання про реєстрацію партії "Слуга народу".
Водночас Бернацька наголосила, що в Україні реєструється дуже багато партій, але не всі з них беруть участь у виборах.
Згідно з реєстром, партія "Слуга народу" була зареєстрована 31 березня 2018 року.
До її керівного складу, зокрема, входять автори "Студії Квартал-95" Вадим Переверзєв і Роман Маров.
Нагадаємо, згідно із системою YouControl, раніше "Політична партія "Слуга народу" мала назву "Політична партія "Партія Рішучих змін".
"Слуга народу" - популярний український телесеріал студії "Квартал 95", керівником якої є Володимир Зеленський.
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