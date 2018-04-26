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Мін'юст зареєстрував партію "Слуга народу"

"Політична партія "Слуга народу" раніше мала назву "Політична партія "Партія Рішучих змін"
Міністерство юстиції зареєструвало партію "Слуга народу".
Мін Фото: скріншот з відео

Про це сказала перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька в інтерв'ю "5 каналу".

"Партія, про яку ви говорите, була зареєстрована", - відповіла вона на запитання про реєстрацію партії "Слуга народу".

Водночас Бернацька наголосила, що в Україні реєструється дуже багато партій, але не всі з них беруть участь у виборах.

Згідно з реєстром, партія "Слуга народу" була зареєстрована 31 березня 2018 року.

До її керівного складу, зокрема, входять автори "Студії Квартал-95" Вадим Переверзєв і Роман Маров.

Нагадаємо, згідно із системою YouControl, раніше "Політична партія "Слуга народу" мала назву "Політична партія "Партія Рішучих змін".

"Слуга народу" - популярний український телесеріал студії "Квартал 95", керівником якої є Володимир Зеленський.

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26 04 2018 20:59
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