Мін’юст зареєстрував Порядок проведення перевірки е-декларацій

Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

"Відтепер Національне агентство з питань запобігання корупції має механізм для перевірки електронних декларацій та може її розпочати", - повідомив у Facebook міністр Юстиції України Павло Петренко.

Він зазначив, що йому прикро, що "за півроку цей документ НАЗК так і не змогли розробити і за них цю роботу довелося виконати представникам створеної за моєї ініціативи та за дорученням прем’єра робочої групи при Кабміні".

"Найближчим часом робоча група має доопрацювати Порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників. Хочеться вірити, що це буде останній документ, який ми розробляємо замість НАЗК. Продовжуємо слідкувати за роботою НАЗК, щоб вона була публічною, законною та доброчесною", - додав міністр.

Нагадаємо, що 10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.