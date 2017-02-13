Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мін’юст зареєстрував Порядок проведення перевірки е-декларацій

Робоча група має доопрацювати Порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників
Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.
Мін’юст зареєстрував Порядок проведення перевірки е-декларацій Павло Петренко.Фото: rian.com.ua

"Відтепер Національне агентство з питань запобігання корупції має механізм для перевірки електронних декларацій та може її розпочати", - повідомив у Facebook міністр Юстиції України Павло Петренко.

Він зазначив, що йому прикро, що "за півроку цей документ НАЗК так і не змогли розробити і за них цю роботу довелося виконати представникам створеної за моєї ініціативи та за дорученням прем’єра робочої групи при Кабміні".

"Найближчим часом робоча група має доопрацювати Порядок здійснення моніторингу способу життя чиновників. Хочеться вірити, що це буде останній документ, який ми розробляємо замість НАЗК. Продовжуємо слідкувати за роботою НАЗК, щоб вона була публічною, законною та доброчесною", - додав міністр.

Нагадаємо, що 10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2017 19:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat