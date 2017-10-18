Мін'юст змінив керівництво Виконавчої служби після розслідувань журналістів

Міністерство юстиції призначило нове керівництво Департаменту державної виконавчої служби після сюжетів у ЗМІ про корупцію.

"Зараз призначено нове керівництво Департаменту державної виконавчої служби. Також була проведена ротація керівництва в низці областей, зокрема у Запорізькій і Кіровоградській", - повідомляє сайт Мін'юсту.

Посаду директора Департаменту державної виконавчої служби тривалий час займав Дмитро Поліщук, у нього був один заступник - Костянтин Силкін. Кого звільнили і хто призначений, не повідомляється.

Нагадаємо, наприкінці серпня в мережі з'явилася виписка з винагородами державних виконавців. Згідно з документом, вісім чиновників у травні-червні 2017 отримали премії у розмірі від 1 до 7 млн гривень. Пізніше з'явилася інформація, що держвиконавців, які отримували великі винагороди, змушували ділитися зі сторонньою особою. Після скандалу Кабмін встановив верхню межу "премій" для держвиконавців у розмірі 200 прожиткових мінімумів (308 тис. грн) в одні руки за одне стягнення.

Напередодні з'явилася інформація, що держвиконавців змушували писати заяви на звільнення за власним бажанням без дати.

Втім, Мін'юст у своєму повідомленні стверджує, що комплексна внутрішня перевірка всієї системи державної виконавчої служби зловживань не виявила.

"Окремо була проведена перевірка виконавців, які отримали найбільші офіційні винагороди за свою роботу - виконання судових рішень. Для отримання вичерпної, достовірної інформації про те, яким чином державні виконавці розпоряджалися отриманою ними офіційним законом винагородою, в процесі поліграфного дослідження їм було поставлено запитання, чи надавали вони частину своєї винагороди раніше нинішньому керівництву державної виконавчої служби, чи надавали вони частину своєї винагороди керівництву Мін'юсту, чи надавали вони доступ для зняття з їхніх банківських рахунків коштів будь-яким стороннім особам та інші супутні запитання. Перевірка на поліграфі не виявила корупційних порушень", - запевняє Мін'юст.

Також стверджується, що банки не зафіксували ніяких сумнівних операцій або операцій, які проводилися з рахунками державних виконавців третіми особами.

Мін'юст не пояснює, з чим пов'язана зміна керівництва Департаменту державної виконавчої служби.