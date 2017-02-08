Мірча Луческу очолив збірну Туреччини

Наступний матч збірна Туреччини проведе проти України у Харкові 2 вересня

Румунський фахівець Мірча Луческу став новим головним тренером збірної Туреччини з футболу

Контракт з іменитим тренером укладений на два роки з можливістю продовження ще на один, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Туреччини.

72-річний Луческу змінив на цій посаді іншого вікового тренера, Фатіха Теріма.

Як відомо, минулий сезон Луческу провів у пітерському "Зеніті", де не зміг нав'язати боротьбу за чемпіонство "Спартаку". В кінці сезону Мірча був звільнений.

До "Зеніта" Мірча Луческу 13 років тренував донецький "Шахтар", з яким 8 разів виграв чемпіонство, 6 разів брав Кубок України і став володарем Кубка УЄФА в сезоні 2008/09.

Додамо, що наступний матч збірна Туреччини проведе проти України у Харкові 2 вересня.

Нагадаємо, що Луческу вважає, що Росію і Україну розділила історична випадковість.