Міс світу-2017 стала мешканка Індії Друге місце в конкурсі посіла мексиканка, третє – британка

20-річна мешканка Індії Мануші Чхіллар у суботу здобула перемогу на конкурсі краси "Міс Світу - 2017", який відбувався в місті Санья (Китай).

Фото: Nicolas Asfouri / AFP / Scanpix / LETA

Як повідомили у прес-службі конкурсу, друге місце дісталося мексиканці Андреа Мезе, третє – британці Стефані Гілл.

Фото: facebook.com/MissWorld

Фото: facebook.com/MissWorld Нагадаємо, переможниця конкурсу "Міс Туреччина" втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один із її твітів.

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