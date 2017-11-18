ВІДПОЧИНОК НОВИНИ20-річна мешканка Індії Мануші Чхіллар у суботу здобула перемогу на конкурсі краси "Міс Світу - 2017", який відбувався в місті Санья (Китай).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міс світу-2017 стала мешканка Індії
Друге місце в конкурсі посіла мексиканка, третє – британка
Фото: Nicolas Asfouri / AFP / Scanpix / LETA
Як повідомили у прес-службі конкурсу, друге місце дісталося мексиканці Андреа Мезе, третє – британці Стефані Гілл.
Фото: facebook.com/MissWorld
Фото: facebook.com/MissWorld
Нагадаємо, переможниця конкурсу "Міс Туреччина" втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один із її твітів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 11 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Не туристичне місце: де в Україні насолодитися недоторканною природою, - ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ФОТО Мальовничі українські Карпати: місце, де підносишся до небес, - ФОТОРЕПОРТАЖ