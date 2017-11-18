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Міс світу-2017 стала мешканка Індії

Друге місце в конкурсі посіла мексиканка, третє – британка
20-річна мешканка Індії Мануші Чхіллар у суботу здобула перемогу на конкурсі краси "Міс Світу - 2017", який відбувався в місті Санья (Китай).
Міс світу-2017 стала мешканка Індії Фото: Nicolas Asfouri / AFP / Scanpix / LETA

Як повідомили у прес-службі конкурсу, друге місце дісталося мексиканці Андреа Мезе, третє – британці Стефані Гілл.


Фото: facebook.com/MissWorld


Фото: facebook.com/MissWorld

Нагадаємо, переможниця конкурсу "Міс Туреччина" втратила корону після того, як організатори звернули увагу на один із її твітів.

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18 11 2017 21:40
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