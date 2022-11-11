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Місія МВФ починає роботу в Україні – готуються онлайн-переговори

Як зазначили у Фонді, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні.
Місія МВФ починає роботу в Україні – готуються онлайн-переговори Фото: з вільних джерел

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) починає роботу онлайн щодо запиту влади України на моніторингову програму.

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні, поширеній у п'ятницю, 11 листопада, пише УНН.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ", – заявив постпред МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Зі слів постпреда МВФ, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні.

"Робота місії відбуватиметься в онлайн-режимі", – зазначив Степанян.

Раніше в НБУ оцінили ймовірність непідписання програми з МВФ менше ніж у 15%.

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11 11 2022 10:32
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