Місія МВФ починає роботу в Україні – готуються онлайн-переговори
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) починає роботу онлайн щодо запиту влади України на моніторингову програму.
Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні, поширеній у п'ятницю, 11 листопада, пише УНН.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ", – заявив постпред МВФ в Україні Ваграм Степанян.
Зі слів постпреда МВФ, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні.
"Робота місії відбуватиметься в онлайн-режимі", – зазначив Степанян.
Раніше в НБУ оцінили ймовірність непідписання програми з МВФ менше ніж у 15%.
Додати коментар
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові та експерти
- Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times