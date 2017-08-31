Місія МВФ приїде в Україну 12 вересня

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 12 вересня для аналізу виконання Меморандуму про співпрацю з фондом.

"Місія МВФ працюватиме в Україні 12-13 вересня", - повідомило джерело "Українських новин" в уряді.

Він також зазначив, що в Києві члени місії проаналізують перебіг виконання зобов'язань, узятих Україною для продовження фінансування за програмою EFF.

Нагадаємо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися. Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року.

Крім МВФ, Україна виплачує процентний дохід за реструктуризованими єврооблігаціями. 1 березня власникам паперів було перераховано $505 млн.