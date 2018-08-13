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Місія МВФ відвідає Україну

Місія обговорить наступні кроки, включаючи фінансову допомогу
Місія Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) відвідає Київ з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх економічних подій, економічної політики та наступні кроки, включаючи фінансову допомогу.
Місія МВФ відвідає Україну Фото: rian.com.ua

Про це заявив постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу фонду.

"За зверненням української влади, місія МВФ відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх на часі економічних подій та економічної політики. Місія також обговорить наступні кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності та забезпечення поступу економіки у напрямі стійкого та інклюзивного зростання", - заявив Люнгман.

Як відомо, МВФ висунув чотири вимоги до України для отримання наступного траншу. Так, Київ повинен створити антикорупційний суд і врегулювати питання з цінами на газ. Також вимогами були вже прийняті пенсійна реформа і закон про приватизацію.

Нещодавно МВФ схвалив оновлений план України зі створення Антикорупційного суду, що наблизило країну до нового траншу в $1,9 млрд.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня.

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня - це одна з вимоги МВФ для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

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13 08 2018 18:56
ТЕГИ: МВФ, транш
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