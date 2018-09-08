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Місія ОБСЄ констатувала зрив "хлібного" перемир'я на Донбасі

За даними спостерігачів, у середньому, "режим тиші" триває близько двох тижнів, потім обстріли поновлюються
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала перше збільшення порушень режиму припинення вогню після оголошеного з 1 липня "хлібного" перемир'я.
Місія ОБСЄ констатувала зрив "хлібного" перемир Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"Сталося неминуче, хоч і пізніше, ніж ми очікували. Минулого тижня СММ ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню - на 63%. Загалом місія зафіксувала понад 6,5 тис. таких порушень", -  повідомив на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, інформує LB.ua.

Також місія зафіксувала 84 одиниці озброєння, розміщеного порушуючи Мінські домовленості: 74 на непідконтрольній території, 10 - на підконтрольній.

"Зараз рівень насильства повертається до того, який був до підтвердження згоди щодо припинення вогню. Повільне повернення до насильства зайняло більше часу, ніж зазвичай. За останні три роки вже 12 разів підтверджувалася прихильність припиненню вогню, і, в середньому, минає два тижні, коли рівень насильства повертається до того, який спостерігався раніше", - констатував Хуг.

На його думку, сторони не зробили необхідних заходів для реального припинення вогню. Зокрема, спостерігачі зафіксували з 1 липня 360 одиниць озброєння, розміщених порушуючи узгоджені лінії відведення: 273 в непідконтрольних районах, 87 - у підконтрольних владі.

"Ми відзначили, що сторони не розвели сили і засоби, а навпаки. Наприклад, минулого тижня ми зафіксували нові траншеї і позиції безпосередньо на ділянці розведення в районі Золотого", - сказав Хуг.

Також він підкреслив, що сторони не провели розмінування.

Нагадаємо, Російська Федерація постійно блокує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоб приховати від світу катастрофи, які вона там створила.

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09 08 2018 16:58
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