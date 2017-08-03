Місія ОБСЄ на Донбасі виявила 64 танки за межами місць зберігання
"По лініях відведення, але за межами місць зберігання, за даними повітряного спостереження 5 березня, виявлено 64 танки в підконтрольному "ДНР" с. Тернове (57 км на схід від Донецька)", – йдеться в звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 7 березня.
На основі даних повітряного спостереження виявлено щонайменше 12 танків поблизу Донецька і два, імовірно, або танки, або самохідні гаубиці бішля підконтрольного так званій "ДНР" смт. Софіївка (колишнє Карло-Марксове, 40 км на північний схід від Донецька), розташованих там із порушенням відповідних ліній відведення.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ неподалік тимчасового окупованого селища Молодіжне на Луганщині зафіксувала також дві зенітні установки (ЗУ-23).
"Місія зафіксувала бойові броньовані машини і зенітну установку в зоні безпеки. У непідконтрольних уряду районах 5 березня члени патруля Місії бачили 2 зенітні установки (ЗУ-23, 23 мм), неподалік від селища Молодіжне (63 км на північний захід від Луганська)", – наголошують у звіті.
Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ скаржиться, що терористи ОРДЛО 4-5 березня не пропустили спостерігачів СММ до кількох об'єктів на окупованих територіях Донбасу.
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