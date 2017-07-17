Місія ОБСЄ не потрапила до Світлодарська через заміновану дорогу

Група спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ разом з першим заступником глави місії Олександром Хугом не змогли проїхати до Світлодарська Донецької області.

"Хуг і інші спостерігачі ОБСЄ не змогли проїхати по дорозі М-03 до Світлодарськ. Сторони не вилучили міни та не розірвали боєприпаси", - повідомляє місія у своєму Twitter.

Вказується, що у Спільному центру контролю і координації припинення вогню на лінії розмежування сторін не вдалося скоординувати процес розмінування.

Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.