Місія ОБСЄ помітила "Гради" і танки на аеродромі Луганська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила танк поблизу села Нікішине, що за 15-20 кілометрів від лінії розмежування, та "Гради" на околиці Луганська.

"У непідконтрольних урядові районах команда місії вкотре бачила один танк (Т-64) зі встановленим спереду мінним тралом поблизу підконтрольного "ДНР" с. Нікішине (60 км на північний схід від Донецька)", – йдеться у звіті місії за 26 квітня.

"І, як і раніше, (місія – ред.) зафіксувала 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30 "Жаба", 122 мм, і п’ять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), і 7 танків (Т-72) на території аеродрому, розташованого на південно-східній околиці Луганська", – додають спостерігачі.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні відновила роботу патрулів на Донбасі по обидва боки лінії розмежування, перервану після підриву автомобіля зі спостерігачами.