Місія ОБСЄ помітила перевезення вугілля в районах, що блокуються ветеранами АТО
Як йдеться у звіті місії за вихідні дні, опублікованому сьогодні, інспектори продовжують спостерігати за блокадою залізничних шляхів, які проходять через лінію розмежування. Зокрема, 26 лютого на станції Кривий Торець в підконтрольній уряду України Щербинівці (44 км на північ від Донецька) спостерігачі бачили, що блокада не припиняється.
"На мосту на південно-західних околицях Костянтинівки (підконтрольна уряду України, 60 км на північ від Донецька) СММ бачила 35-тонні вантажівки, наповнені вугіллям, які направлялися з південного заходу на північний схід", - заявили у місії.
Також сказано, що в обидва дні, 25 та 26 лютого, спостерігачі СММ зафіксували, що залізничні колії були заблоковані за допомогою дерев'яних конструкцій та колючого дроту у Гірському (63 км на захід від Луганську), і що потяг продовжував стояти на залізничній колії.
Разом з тим зазначається, що на українському блокпосту на дорожній розв'язці в Карбоніті (частина Золотого), представники СММ 25 лютого бачила сімох неозброєних чоловіків та цивільний транспортний засіб, який було припарковано неподалік.
26 лютого місія у цій місцевості помітила чотирьох неозброєних чоловіків та відзначила спокійну ситуацію.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.
Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.
У суботу, 25 лютого учасники "блокади Донбасу" встановили перший блокпост на Маріупольському напрямку.
В свою чергу, бойовики погрожують захопити підприємства української юрисдикції, якщо не буде знято блокаду.
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