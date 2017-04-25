Місія ОБСЄ відновила роботу патрулів на Донбасі
"Ми продовжуємо вживати заходів щодо забезпечення безпеки наших експертів на місці. Патрулювання проводиться з деякими обмеженнями у зв'язку з поточною оцінкою подій, які мали місце в неділю вранці", – повідомляє 25 квітня прес-служба місії.
СММ залишається відданою місії виконання свого мандата і сприяння забезпеченню миру для народу України в тому числі шляхом моніторингу і звітності про ситуацію з безпекою.
В ОБСЄ наголосили, що для виконання цього завдання місії потрібен безпечний, надійний і безумовний доступ до територій.
Раніше голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, що на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
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