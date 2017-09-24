Місія ОБСЄ зафіксувала на Луганщині велику кількість озброєння у належному стані
"У непідконтрольних Україні районах зафіксовано 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) у с. Старе. 21 вересня міні-БПЛА СММ зафіксував траншейний екскаватор, 3 бойові машини піхоти (БМП-1) та ознаки наявності діючого табору, а саме вогневі позиції, бліндажі і траншеї - усі, за оцінкою, нещодавно облаштовані або ще будуються біля с. Довге", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ, який оприлюднено на сайті місії.
Також спостерігачі зафіксували у непідконтрольному с. Мирне за межами виділених місць зберігання велику кількість озброєння та іншої техніки, яка на вигляд була у належному стані, відремонтована і заряджена.
"БПЛА зафіксував 30 танків (28 Т-64 і два - Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 9 мінометів (120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), а також 56 бойових машин піхоти (БМП)", - зазначили спостерігачі.
Також зафіксовано 6 вантажівок, на кожній з яких було встановлено зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), 14 броньованих машин (13 типу МТ-ЛБ й 1 БРДМ), 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини (ВТ-55) і 3 інженерні машини розмінування (дві УР-07 й одну УР-77).
Нагадаємо, що ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів спеціальної моніторингової місії на Донбасі до 800 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа