ПОЛІТИКА НОВИНИСпеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництві в Європі 3 січня зафіксувала 70 вибухів у Донецькій області й 2 – у Луганській.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі
Свобода пересування місії обмежена на трьох ділянках
фото: krymsos.com
"У Донецькій області місія зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню порівняно з 2 січня, включаючи близько 70 вибухів", – сказано у звіті, який оприлюднено 4 січня.
У Луганській області місія зафіксувала 2 вибухи 3 січня.
Місія продовжила контроль процесу розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому і Петровському, свобода пересування місії була обмежена на всіх 3 ділянках.
Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі протягом останніх днів зафіксувала близько 2,3 тис. вибухів у Донецькій області.
Також представники ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 75%.
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05 01 2017 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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