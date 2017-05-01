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Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Свобода пересування місії обмежена на трьох ділянках
Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництві в Європі 3 січня зафіксувала 70 вибухів у Донецькій області й 2 – у Луганській.
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі фото: krymsos.com

"У Донецькій області місія зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню порівняно з 2 січня, включаючи близько 70 вибухів", – сказано у звіті, який оприлюднено 4 січня.

У Луганській області місія зафіксувала 2 вибухи 3 січня.

Місія продовжила контроль процесу розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому і Петровському, свобода пересування місії була обмежена на всіх 3 ділянках.

Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі протягом останніх днів зафіксувала близько 2,3 тис. вибухів у Донецькій області.

Також представники ОБСЄ зафіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі на 75%.
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