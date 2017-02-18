Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення випадків порушення "режиму тиші" на Донбасі

В ОБСЄ відзначили спокійну ситуацію на ділянці розведення сил та засобів в районі н.п. Золоте

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" у Донецькій та Луганській областях.

"Якщо порівнювати з попереднім звітнім періодом, у Донецькій області - близько 600 вибухів проти 80. Більшість зафіксованих вибухів сталися в районі трикутника Авдіївка-Ясинувата- Донецький аеропорт", - йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті ОБСЄ.

У Луганській області спостерігачі також констатували збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню: зафіксовано 16 вибухів проти 14.

Також спостерігачі місії продовжили моніторинг процесу розведення сил і засобів та намагатися отримати необмежений доступ до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська, Золоте та Петрівське.

"Доступ СММ на цих ділянках залишався обмеженим, однак спостерігачі змогли здійснити моніторинг у деяких частинах цих ділянок", - йдеться у звіті.

У СММ ОБСЄ відзначили спокійну ситуацію на ділянці розведення сил та засобів в районі н.п. Золоте.

"СММ зафіксувала наявність мін уздовж узбіччя дороги поряд із Донецькою фільтрувальною станцією. Крім 3 раніше зафіксованих мін, лише одну з яких було позначено, спостерігачі вперше побачили протипіхотну міну спрямованої дії (за їхніми оцінками, це була МОН-100), яка лежала поряд із фільтрувальною станцією, через дорогу", - зазначено у звіті місіїї.

Нагадаємо, що в МЗС України заявили, що члени ОБСЄ не висвітлюють у своїх звітах щодо ситуації на Донбасі інформацію про вбивства серед мирного населення.

Відзначимо, що 15 лютого бойовики так званої терористичної організації "ДНР" не пропустили на блокпості спостерігачів ОБСЄ, які поспішали на місце події в окупованому Донецьку.