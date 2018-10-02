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Місія ООН на Донбасі може стати гарантом досягнення миру, – Порошенко

Президент покладає великі надії на миротворців ООН
Президент України Петро Порошенко стверджує, що миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.
Місія ООН на Донбасі може стати гарантом досягнення миру, – Порошенко Фото: unn.com.ua

"Упевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованої ділянки між Україною і Росією", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року "Про додаткові заходи з протидії інформаційній агресії Російської Федерації".

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