Місії України і США проведуть спостережний політ над Росією та Білоруссю
"З 4 по 8 вересня в рамках Договору з відкритого неба планується проведення спостережного польоту місії США і України над територією групи держав-учасниць Республіки Білорусь і Російської Федерації", - повідомила прес-служба Міноборони Білорусі.
У відомстві зазначили, що метою проведення спостережного польоту є контроль військової активності на територіях спостережуваних держав.
Раніше в НАТО заявили про те, що будуть спостерігати за військовими російсько-білоруськими навчаннями "Захід", які заплановані на 14-20 вересня 2017 року.
Аналітики кажуть, що РФ під виглядом навчань "Захід-2017" перекидає танки і бронетехніку до західних кордонів. З початку серпня зафіксовано переміщення російської військової техніки протягом всього європейського кордону РФ - від Балтійського до Чорного моря.
Нагадаємо, у Грузії третього вересня починаються військові навчання НАТО Agile Spirit 2017 ("Моторний дух 2017"), в яких беруть участь військові з Грузії, США, Болгарії, Румунії, Латвії, Вірменії та України.
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