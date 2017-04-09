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Місії України і США проведуть спостережний політ над Росією та Білоруссю

Метою проведення польоту є контроль контроль військової активності
Місія США і України проведе спільний спостережний політ на територією Білорусі та Росії в період з 4 по 8 вересня.
Місії України і США проведуть спостережний політ над Росією та Білоруссю Фото: з вільних джерел

"З 4 по 8 вересня в рамках Договору з відкритого неба планується проведення спостережного польоту місії США і України над територією групи держав-учасниць Республіки Білорусь і Російської Федерації", - повідомила прес-служба Міноборони Білорусі.

У відомстві зазначили, що метою проведення спостережного польоту є контроль військової активності на територіях спостережуваних держав.

Раніше в НАТО заявили про те, що будуть спостерігати за військовими російсько-білоруськими навчаннями "Захід", які заплановані на 14-20 вересня 2017 року.

Аналітики кажуть, що РФ під виглядом навчань "Захід-2017" перекидає танки і бронетехніку до західних кордонів. З початку серпня зафіксовано переміщення російської військової техніки протягом всього європейського кордону РФ - від Балтійського до Чорного моря.

Нагадаємо, у Грузії третього вересня починаються військові навчання НАТО Agile Spirit 2017 ("Моторний дух 2017"), в яких беруть участь військові з Грузії, США, Болгарії, Румунії, Латвії, Вірменії та України.

 
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04 09 2017 10:58
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