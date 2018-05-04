Місія з ліквідації "Ісламської держави" у Сирії завершується, - Трамп

Адміністрація президента США оголосила про завершення місії проти терористичного угруповання "ІД" в Сирії та продовження консультацій щодо відновлення миру в цій країні

Відповідну заяву поширив офіс речника Білого дому.

"Тепер, коли ІД майже повністю знищена, військова місія з ліквідації ІД у Сирії стрімко наближається до свого завершення. Сполучені Штати і наші партнери мають твердий намір продовжувати ліквідацію тих незначних залишків ІД у Сирії, які досі не знищені нашими силами", - зазначається в документі.

Як підкреслили в Білому домі, США продовжать консультації із союзниками щодо майбутніх планів.

"Ми сподіваємося, що країни цього регіону та за його межами, а також ООН, докладатимуть зусиль для досягнення миру й запобігання відродження ІД", - сказано в заяві.

Наразі на території Сирії перебуває близько 2 тисяч військовослужбовців США, в тому числі американський спецпідрозділ, який допоміг захопити території терористів "Ісламської держави".

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб американські війська "вийшли" з Сирії.