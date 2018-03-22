ПОЛІТИКА НОВИНИМіська рада Львова підтримала електронну петицію про відмову від маршруток, яку реалізують протягом п’яти років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міська рада Львова підтримала петицію про відмову від маршруток
Депутати схвалили відповідну петицію
Фото: lviv.travel
Про це повідомляє прес-служба міськради.
"Міська рада ухвалила підтримати електронну петицію "Вимагаємо відмовитись від маршруток та перейти на електротранспорт і зручні автобуси!". Мерія має підготувати дорожню карту щодо вирішення питань, порушених в електронній петиції", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, транспортна комісія депутатів Львівської міськради підтримала петицію городян про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту і великих автобусів.
Нагадаємо, сьогодні депутати Львівської міської ради досягли компромісу і затвердили 9 пам’ятних дат, у які поруч із державним прапором України в місті буде вивішуватися червоно-чорний.
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22 03 2018 20:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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