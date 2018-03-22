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Міська рада Львова підтримала петицію про відмову від маршруток

Депутати схвалили відповідну петицію
Міська рада Львова підтримала електронну петицію про відмову від маршруток, яку реалізують протягом п’яти років.
Міська рада Львова підтримала петицію про відмову від маршруток Фото: lviv.travel

Про це повідомляє прес-служба міськради.

"Міська рада ухвалила підтримати електронну петицію "Вимагаємо відмовитись від маршруток та перейти на електротранспорт і зручні автобуси!". Мерія має підготувати дорожню карту щодо вирішення питань, порушених в електронній петиції", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, транспортна комісія депутатів Львівської міськради підтримала петицію городян про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту і великих автобусів.

Нагадаємо, сьогодні депутати Львівської міської ради досягли компромісу і затвердили 9 пам’ятних дат, у які поруч із державним прапором України в місті буде вивішуватися червоно-чорний.

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22 03 2018 20:58
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