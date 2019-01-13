Міськголова Львова Садовий заявив, що за ним стежать спецслужби
Таку заяву він зробив під час ефіру програми "Свобода вибору" на Громадському радіо.
За словами Садового, 12 січня за його машиною постійно слідував автомобіль. Пізніше йому повідомили, що це "спецслужби".
Водночас Садовий не зазначив, хто саме йому це повідомив і про які спецслужби йдеться.
"Ну от сьогодні я побачив, що за машиною, на якій я їжджу, інша машина якась їздить, думав – хто такі? Але дали інформацію, що це спеціальні служби. Хоча б мали повідомити, що вони якийсь нагляд за мною встановлюють. Але вирішили, певно, це зробити самостійно", - сказав Садовий.
3 січня кандидатом у президенти від партії "Об’єднання "Самопоміч" обрали міського голову Львова Андрія Садового.
Він допускає об'єднання зі співаком Святославом Вакарчуком та лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком на парламентських виборах.
Партія "Об'єднання "Самопоміч" та політична партія Демальянс уже уклали угоду про політичний союз та заявили, що разом братимуть участь у президентських, парламентських та місцевих виборах.
Нагадаємо, що у жовтні мер Львова лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України.
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