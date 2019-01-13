Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Міськголова Львова Садовий заявив, що за ним стежать спецслужби

Водночас Садовий не зазначив, хто саме йому це повідомив і про які спецслужби йдеться
Міський голова Львова та висунутий від партії "Об'єднання "Самопоміч" кандидат у президенти на виборах 2019 року Андрій Садовий заявив, що за ним стежать спеціальні служби.
Міськголова Львова Садовий заявив, що за ним стежать спецслужби Фото:112.ua

Таку заяву він зробив під час ефіру програми "Свобода вибору" на Громадському радіо.

За словами Садового, 12 січня за його машиною постійно слідував автомобіль. Пізніше йому повідомили, що це "спецслужби".

Водночас Садовий не зазначив, хто саме йому це повідомив і про які спецслужби йдеться.

"Ну от сьогодні я побачив, що за машиною, на якій я їжджу, інша машина якась їздить, думав – хто такі? Але дали інформацію, що це спеціальні служби. Хоча б мали повідомити, що вони якийсь нагляд за мною встановлюють. Але вирішили, певно, це зробити самостійно", - сказав Садовий.

3 січня кандидатом у президенти від партії "Об’єднання "Самопоміч" обрали міського голову Львова Андрія Садового.

Він допускає об'єднання зі співаком Святославом Вакарчуком та лідером "Громадянської позиції" Анатолієм Гриценком на парламентських виборах.

Партія "Об'єднання "Самопоміч" та політична партія Демальянс уже уклали угоду про політичний союз та заявили, що разом братимуть участь у президентських, парламентських та місцевих виборах.

Нагадаємо, що у жовтні мер Львова лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2019 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.