Міському голові Ужгорода вручили підозру
Як повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради, підозру Богдану Андріїву вручив обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк сьогодні, 29 серпня.
"Разом з тим, інформуємо, що є офіційна технічна документація з державного органу, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків, які б спричинили фінансову шкоду державі або громаді міста. Ці матеріали наразі оформляються захисниками та згодом будуть подані до органу досудового розслідування. Зазначаємо також, що всі тендерні процедури з реконструкції «Совиного гнізда» були проведені та роботи розпочаті до набуття Богданом Андріївим повноважень міського голови Ужгорода", – зазначили у прес-службі міськради.
Як повідомляє видання "Ужгородська правда", на українсько-польський грантовий проект реконструкції "Совиного гнізда" виділили €1,86 млн. З них 800 тис. – на ремонт винних підвалів історичної пам'ятки. Ці роботи в місті затягувалися, і замість 2013-го року реконструкція розпочалася у 2015-му, коли до здачі об'єкта залишалося менше 6 місяців, інформує видання Prozahid. Тоді прокуратура порушила справу щодо зловживання владою службовим становищем, а громадські діячі заявляли про розкрадання владою грантових коштів.
"Совине гніздо" – це архітектурна пам'ятка національного значення, датована 1781 роком. Споруда належить до службового типу приміщень і є прикладом побудови господарських об'єктів. Тут проводять фестивалі вина, конференції, культурні заходи.
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