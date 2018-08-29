Міському голові Ужгорода вручили підозру

Міському голові Ужгорода Богдану Андріїву вручили підозру у справі зловживань під час реконструкції місцевого культурно-історичного центру "Совине гніздо".

Як повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради, підозру Богдану Андріїву вручив обласний прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк сьогодні, 29 серпня.

"Разом з тим, інформуємо, що є офіційна технічна документація з державного органу, яка підтверджує відсутність матеріальних збитків, які б спричинили фінансову шкоду державі або громаді міста. Ці матеріали наразі оформляються захисниками та згодом будуть подані до органу досудового розслідування. Зазначаємо також, що всі тендерні процедури з реконструкції «Совиного гнізда» були проведені та роботи розпочаті до набуття Богданом Андріївим повноважень міського голови Ужгорода", – зазначили у прес-службі міськради.

Як повідомляє видання "Ужгородська правда", на українсько-польський грантовий проект реконструкції "Совиного гнізда" виділили €1,86 млн. З них 800 тис. – на ремонт винних підвалів історичної пам'ятки. Ці роботи в місті затягувалися, і замість 2013-го року реконструкція розпочалася у 2015-му, коли до здачі об'єкта залишалося менше 6 місяців, інформує видання Prozahid. Тоді прокуратура порушила справу щодо зловживання владою службовим становищем, а громадські діячі заявляли про розкрадання владою грантових коштів.

"Совине гніздо" – це архітектурна пам'ятка національного значення, датована 1781 роком. Споруда належить до службового типу приміщень і є прикладом побудови господарських об'єктів. Тут проводять фестивалі вина, конференції, культурні заходи.