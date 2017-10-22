Міським головою Тбілісі вибрали екс-футболіста київського "Динамо" Каладзе
За даними екзит-полів, за нього проголосували 54% виборців, інформує Rustavi2.
Друге місце зайняв кандидат від блоку Єдиний національний рух Заал Удумашвілі з 16%, третє незалежний кандидат Алеко Елісашвілі з 15%.
"Грузинська мрія" - українська політична партія, заснована у 2012 році бізнесменом Бідзіною Іванішвілі як опозиція до президента Саакашвілі.
Каха Каладзе - грузинський політик, у минулому футболіст, грав на позиції захисника в тбіліському і київському "Динамо", "Мілана" і "Дженоа". Був визнаний найкращим футболістом Грузії в 2001-2003 і 2006 роках і вважається одним з кращих футболістів в історії країни. Каладзе є єдиним грузинським футболістом, який двічі вигравав Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі підписав зміни до Конституції, які суттєво обмежують його повноваження.
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