Міським головою Тбілісі вибрали екс-футболіста київського "Динамо" Каладзе

За нього проголосували 54% виборців

Новим мером грузинської столиці — Тбілісі, став колишній футболіст київського "Динамо" та чинний віце-прем'єр і міністр енергетики Грузії Каха Каладзе.

За даними екзит-полів, за нього проголосували 54% виборців, інформує Rustavi2.

Друге місце зайняв кандидат від блоку Єдиний національний рух Заал Удумашвілі з 16%, третє незалежний кандидат Алеко Елісашвілі з 15%.

"Грузинська мрія" - українська політична партія, заснована у 2012 році бізнесменом Бідзіною Іванішвілі як опозиція до президента Саакашвілі.

Каха Каладзе - грузинський політик, у минулому футболіст, грав на позиції захисника в тбіліському і київському "Динамо", "Мілана" і "Дженоа". Був визнаний найкращим футболістом Грузії в 2001-2003 і 2006 роках і вважається одним з кращих футболістів в історії країни. Каладзе є єдиним грузинським футболістом, який двічі вигравав Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі підписав зміни до Конституції, які суттєво обмежують його повноваження.