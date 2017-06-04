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"Міст на Троєщину" в німецькому посібнику стане прикладом невдалої ахрітектури

Одна з причин - його будівництво було розпочато ще у 1993 році та не завершене й досі
Подільсько-Воскресенський міст у Києві став об'єктом дослідження для фахівців з Німеччини як невдалий архітектурний проект, аналіз якого зробили для створення практичного посібника з планування та будівництва великих мостів.
"Міст на Троєщину" в німецькому посібнику стане прикладом невдалої ахрітектури Фото: grycik.livejournal.com

Одна із причин, чому Федеральне міністерство транспорту Німеччини обрало Подільсько-Воскресенський міст як приклад, якому не варто слідувати, – його будівництво було розпочато ще у 1993 році та не завершене й досі, інформує DW.

6 квітня у Києві міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт зустрінеться з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном і представить технічно-фінансової експертизи Подільсько-Воскресенського мосту ("мосту на Троєщину"), яка була проведена німецькими фахівцями.

На виконання цієї експертизи Німеччина виділила 200 тисяч євро

Посібник міститиме рекомендації для планування та будівництва великих мостів на німецьких автомобільних трасах.

Вони, на думку упорядників видання, мають допомогти у майбутньому оцінити ризики та уникнути помилок, яких було допущено при плануванні у тому числі Подільсько-Воскресенського мосту.

Експертиза включає також аналіз можливостей завершення цього проекту.

Нагадаємо, у Києві в 2017 році почнеться будівництво Подільсько-Воскресенського мостуУ лютому Київська міська рада виділила 625,3 млн гривень на його будівництво.

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06 04 2017 20:09
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