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Міста південної Європи об'єднали зусилля проти масового туризму

Про початок своєї діяльності вони заявили на спеціальній прес-конференції у Барселоні
Асоціації та групи активістів з 14 південних європейських міст створили мережу для об'єднання зусиль у боротьбі з масовим туризмом.
Міста південної Європи об Фото: EPA / ALBERTO MORANTE

Об'єднання міст південної Європи під назвою "SET network" планує провести спільні акції протесту для тиску на уряди своїх країн, від яких вимагають "встановити межі туристичної галузі" і навіть сприяти її "зменшенню", повідомляє Euractiv.

Перша акція мережі полягала у тому, щоб випустити маніфест, який засуджує, що масовий туризм спричиняє зростання цін на житло, знищує місцеві магазини, створює низькооплачувані робочі місця та додаткове забруднення навколишнього середовища.

На даний момент до об’єднання входять 10 іспанських міст, включаючи Мадрид, Барселону та Пальму де Майорка, а також португальський Лісабон та італійська Венеція. До мережі також входять іспанські Канарські острови та Мальта.

Останнім часом міста по всій Європі активізували зусилля, спрямовані на те, щоб закрити сервіси із спільного використання житла, такі як Airbnb, через те, що вони впливають на зростання цін для місцевого населення.

За даними Всесвітньої організації з туризму, кількість туристів у ЄС зросла на 8,0% у минулому році, до 538 млн. осіб, що складає 40% від світового туристичного потоку.

Відзначимо, що протягом січня-червня 2017 року понад 688 тисяч іноземних туристів відвідали столицю України, що на 25,43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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