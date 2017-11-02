Містечко на Вінничині засипає сажею

Чиновники не зможуть вирішити проблему аж до весни

Один з мікрорайонів міста Козятин Вінницької області постійно засипає чимось чорним, схожим на сажу. Місцеві жителі вважають, що її вітром заносить від комунальної котельні, яка працює на щепі та лушпинні соняшника.

Одна з мешканок міста чотири місяці намагалась відмити вікна, меблі та посуд, але нічого не вийшло, йдеться в сюжеті ТСН. Від смороду задихається весь мікрорайон.

"Ми всі – кандидати на захворювання легеневої система – бронхіти, бронхіальні астми", – вважає місцевий мешканець Микола Любимий.

Люди певні, що невеселе життя їм влаштувала місцева котельня. Дві сотні жителів звернулися зі скаргами до міськради, прокуратури та управління екології.

Чиновники кажуть, що труба котельні на 12 м нижча, ніж потрібно за нормами.

"Це підняття висоти труби і обладнання її технологічними засобами, які цю задимленість будуть забирати. Це сучасні фільтри плюс висота цієї труби буде близько 40 м", – повідомив секретар Козятинської міської ради Костянтин Марченко.

Місцева котельня призначена для роботи на газі, однак, після того як місто від нього відмовилося, використовувати почали тверде паливо. Директор підприємства, що опікується котельнею запевняє – паливо екологічно чисте.

"Опалення газом набагато екологічно чистіше, ніж опалення твердим паливом . Разом із тим це паливо абсолютно екологічно безпечне. Воно сертифіковане", – заявив директор комунального підприємства міськради Ігор Лівшиць.

Після сотень скарг екологи перевірили підприємство і встановили факт забруднення атмосферного повітря.

Утім, порахувати збитки екологи зможуть лише після закінченні опалювального сезону. До цього люди задихатимуться в чорному диму, тому що нову трубу для котельні чиновники обіцяють почати будувати лише навесні.

Нагадаємо, Україна очолює список держав за кількістю смертей від забруднення повітря співвідносно із загальною чисельністю населення. У п’ятірку рейтингу за кількістю смертей потрапили Болгарія, Білорусь, Росія, а також Боснія і Герцеговина.