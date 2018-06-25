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Місто Дніпро фактично не відчуло переваг безвізового режиму з Євросоюзом, – Філатов

Мер Дніпра написав відкритого листа президенту України
Міський голова Дніпра Борис Філатов написав відкритого листа президенту України Петру Порошенку, в якому просить про політичну волю щодо будівництва нового аеропорту в місті.
Місто Дніпро фактично не відчуло переваг безвізового режиму з Євросоюзом, – Філатов Фото: dpchas.com.ua

"Дніпро залишається єдиним містом-мільйонником не лише в Україні, а й у світі, яке не має власного ефективного аеропорту. Злітна смуга летовища – у вкрай незадовільному стані, а термінал не відповідає вимогам часу. Без доступного повітряного сполучення Дніпро перебуває у пастці радянської спадщини як "закрите місто". Наразі вартість перельоту може виходити за межі здорового глузду. Наше місто фактично не відчуло переваг безвізового режиму з Європейським Союзом. Відсутність повітряних воріт не компенсується ані залізничним, ані водним чи наземним сполученням", – зазначає Філатов.

Мер Дніпра наголошує, що питання Дніпровського летовища варте того, щоб бути на одному рівні з будівництвом нових доріг, магістралей, оновленням інфраструктури загалом, і, як і столиця та інші обласні центри країни, місто Дніпро повинне мати власний повітряний хаб.

"Бюджет одного міста – навіть з урахуванням здобутків децентралізації – не в змозі самостійно реалізувати такий масштабний проект. У країні є принаймні один приватний інвестор, готовий вкласти кошти у будівництво та співпрацювати з державою. Зі свого боку ми готові всіляко сприяти такій синергії. Тож, пане Президенте, від імені всієї територіальної громади звертаюся до Вас із проханням вплинути на ситуацію. Ми розуміємо, що для того, щоб питання Дніпровського аеропорту зрушило з місця, надважлива наявність саме політичної волі", – підсумовує Борис Філатов.

Нагадаємо, в березні 2018 року мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що готується будівництво нового міжнародного аеропорту в місті.

Міністерство інфраструктури України в рамках транспортної стратегії, планує до 2030 року створити в Україні 50 аеропортів, а також повністю відмовитися від маршруток.

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25 06 2018 15:20
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