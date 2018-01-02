Місто на Черкащині залишилося без тепла
"1 лютого, за вказівкою ПАТ "Черкасигаз" у місті відімкнули від газу всі котельні", – повідомляє у четвер сайт Смілянської міської ради.
Зазначимо, що 1 січня, перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий попереджував, що у місті Сміла Черкаської області через мільйонні борги облгазу від фірми-посередника без тепла може залишитися близько 70 тисяч місцевих жителів.
За його словами, ще на початку грудня 2017 року правоохоронці встановили осіб, які організували схему по заволодінню коштів, одержаних від споживачів за надані послуги з теплопостачання. Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Екс-директора державного підприємства затримали.
Нагадаємо, 30 січня прес-служба "Київоблгазу" повідомила, що через заборгованість теплопостачального підприємства місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.
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