Місто в Каталонії оголосило короля Іспанії персоною нон грата

Король Іспанії Філіп VI став персоною нон грата в каталонській Жироні

Каталонське місто Жирона оголосило короля Іспанії Філіпа VI персоною нон грата.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради міста Жирона, повідомляє місцеве видання Nacio Girona.

Своє рішення міська влада Жирони пояснила тим, що король Іспанії підтримав позицію іспанського уряду щодо невизнання результатів референдуму про незалежність Каталонії.

Крім того, персоною нон грата також був оголошений представник уряду Іспанії Енрік Мільо.

Крім того, міська рада Жирони відмовилась підтримати дію 155 статті Конституції Іспанії, яка передбачає скасування автономії Каталонії.

Нагадаємо, центральний уряд у Мадриді попередив про готовність застосувати силу для відновлення порядку у Каталонії.

Каталонська влада раніше заявила, що не буде виконувати накази іспанського уряду, якщо Мадрид перейде на посилення контролю над регіоном.