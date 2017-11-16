CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМешканці міста Южне на Одещині через аварію залишилися без тепла і води. На усунення аварії в котельній може знадобитися декілька днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місто Южне на Одещині залишилось без тепла і води
В Южному проживає 32 тисячі осіб
Фото:moygrad.kiev.ua
"Южне залишилося без води та опалення! Через різкий перепад напруги в електромережах сталася зупинка котельної та водонасосної станції. За нашою інформацією, бригада ремонтників Комінтернівської РЕМ виїхала на місце пориву кабелю. Передбачається, що воду почнуть подавати ввечері 16 листопада. На усунення аварії на котельній може знадобитися декілька днів", - повідомляє Южненська телестудія МиГ у Facebook.
В Южному проживає 32 тисячі осіб.
Нагадаємо, станом на 7 листопада, у Києві через 51 аварію на тепломережах до опалення не були підключені 104 будинки.
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16 11 2017 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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