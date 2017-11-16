Місто Южне на Одещині залишилось без тепла і води В Южному проживає 32 тисячі осіб

Мешканці міста Южне на Одещині через аварію залишилися без тепла і води. На усунення аварії в котельній може знадобитися декілька днів.

Фото:moygrad.kiev.ua

"Южне залишилося без води та опалення! Через різкий перепад напруги в електромережах сталася зупинка котельної та водонасосної станції. За нашою інформацією, бригада ремонтників Комінтернівської РЕМ виїхала на місце пориву кабелю. Передбачається, що воду почнуть подавати ввечері 16 листопада. На усунення аварії на котельній може знадобитися декілька днів", - повідомляє Южненська телестудія МиГ у Facebook. В Южному проживає 32 тисячі осіб. Нагадаємо, станом на 7 листопада, у Києві через 51 аварію на тепломережах до опалення не були підключені 104 будинки.

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