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Місцева газета на Кіровоградщині заявила про обстріл редакції

Журналісти припускають, що редакцію газети хочуть виселити з приміщень адмінбудинку
Невідомі обстріляли редакцію газети "Светловодск вечерний", розташовану в будівлі мерії міста Світловодськ (Кіровоградська область).
Місцева газета на Кіровоградщині заявила про обстріл редакції Фото: svetlovodsk.com.ua

Про це йдеться у повідомленні на сайті газети.

"Чотири отвори від куль в одному з трьох вікон редакції "Вечірки"... Ми помітили це о 08:00 2 травня", – написало видання.

Журналісти стверджують, що викликали поліцейських, повідомили працівників Служби безпеки України, а також першого заступника міського голови Олену Балюк.

"Комусь дуже хочеться залякати журналістів, щоб поводилися чемно і знали своє місце. А ще непогано було б виселити з приміщень адмінбудинку редакцію газети, що за законом має право тут перебувати найближчі 15 років", – йдется в заяві редакції.


Фото: svetlovodsk.com.ua


Фото: svetlovodsk.com.ua

Газета "Світловодськ вечірній" є популярним тиражним інформаційним виданням міста Світловодськ Кіровоградскої області. Раніше це була газета міськради, яка пізніше пройшла процес роздержавлення. Газета видається з 1991 року.

Нагадаємо, 14 квітня невідомі стріляли в журналістів проекту "Слідство.Інфо" під час збору інформації для програми.

30 квітня засновника та керівника іранського телеканалу Gem TV Саїда Каріміана разом із його ‎кувейтським партнером застрелили в Стамбулі.‎

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02 05 2017 23:00
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