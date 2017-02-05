Місцева газета на Кіровоградщині заявила про обстріл редакції

Журналісти припускають, що редакцію газети хочуть виселити з приміщень адмінбудинку

Невідомі обстріляли редакцію газети "Светловодск вечерний", розташовану в будівлі мерії міста Світловодськ (Кіровоградська область).

Про це йдеться у повідомленні на сайті газети.

"Чотири отвори від куль в одному з трьох вікон редакції "Вечірки"... Ми помітили це о 08:00 2 травня", – написало видання.

Журналісти стверджують, що викликали поліцейських, повідомили працівників Служби безпеки України, а також першого заступника міського голови Олену Балюк.

"Комусь дуже хочеться залякати журналістів, щоб поводилися чемно і знали своє місце. А ще непогано було б виселити з приміщень адмінбудинку редакцію газети, що за законом має право тут перебувати найближчі 15 років", – йдется в заяві редакції.



Фото: svetlovodsk.com.ua



Фото: svetlovodsk.com.ua

Газета "Світловодськ вечірній" є популярним тиражним інформаційним виданням міста Світловодськ Кіровоградскої області. Раніше це була газета міськради, яка пізніше пройшла процес роздержавлення. Газета видається з 1991 року.

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