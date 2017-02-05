Місцева газета на Кіровоградщині заявила про обстріл редакції
Про це йдеться у повідомленні на сайті газети.
"Чотири отвори від куль в одному з трьох вікон редакції "Вечірки"... Ми помітили це о 08:00 2 травня", – написало видання.
Журналісти стверджують, що викликали поліцейських, повідомили працівників Служби безпеки України, а також першого заступника міського голови Олену Балюк.
"Комусь дуже хочеться залякати журналістів, щоб поводилися чемно і знали своє місце. А ще непогано було б виселити з приміщень адмінбудинку редакцію газети, що за законом має право тут перебувати найближчі 15 років", – йдется в заяві редакції.
Фото: svetlovodsk.com.ua
Фото: svetlovodsk.com.ua
Газета "Світловодськ вечірній" є популярним тиражним інформаційним виданням міста Світловодськ Кіровоградскої області. Раніше це була газета міськради, яка пізніше пройшла процес роздержавлення. Газета видається з 1991 року.
Нагадаємо, 14 квітня невідомі стріляли в журналістів проекту "Слідство.Інфо" під час збору інформації для програми.
30 квітня засновника та керівника іранського телеканалу Gem TV Саїда Каріміана разом із його кувейтським партнером застрелили в Стамбулі.
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