Місцева влада отримала право обмежувати продаж алкоголю
Про це свідчать дані на офіційному сайті Верховної Ради стосовно законопроекту №3149, який народні депутати ухвалили у березні.
"Сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання у визначений згідно їх рішення час доби", – йдеться зокрема в тексті закону.
Обмеження не поширюються на ресторанне господарство.
Порушення заборони торгівлі алкоголем тягнутиме за собою адміністративну відповідальність.
Покарання, передбачене Кодексом про адміністративні правопорушення, – накладення штрафу від 30 (510 гривень) до 100 (1,7 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Закон набуває чинності в наступний день після опублікування.
Додаткові заборони продажу алкоголю у нічний час існують зокрема у таких містах як Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Луцьк, тощо.
Нагадаємо, що Верховна Рада надала органам місцевого самоврядування спеціальні повноваження встановлювати обмеження або заборону на продаж суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин в певний час доби.
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