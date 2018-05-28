Місцевий житель на Донеччині підірвався на вибуховому пристрої
Інцидент стався поблизу Торецька. Чоловік наступив на вибуховий пристрій біля свого будинку, повідомляє прес-служба Національної поліції.
"Повідомлення про подію надійшло до Торецького відділення поліції вчора, 27 травня. Поліцейські встановили, що о 17.00 чоловік, 1948 року народження, підірвався, натрапивши на вибухонебезпечний предмет біля свого будинку.Чоловіка доставили до лікарні з численними осколковими пораненнями кінцівок, грудної клітини та голови. Йому була надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Зараз з'ясовуються всі обставини події. Попередня правова кваліфікація - ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Крім того, правоохоронці закликали тих громадян, які живуть поблизу лінії розмежування, дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, що поблизу населеного пункту Майорськ на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний.
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