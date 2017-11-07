НОВИНИЗа перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄС понад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місяць безвізу: 50 громадянам України відмовили у в’їзді до ЄС
Більшість відмов – через не підтвердження мети поїздки
Фото:zn.ua
"Вже 95 461 громадянин України скористався правом безперешкодного в'їзду до країн ЄС", - написав у Facebook речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
За його словами, у в’їзді відмовили всього 50 громадянам України.
"Більшість відмов – через не підтвердження мети поїздки. Тому готуйтеся ретельніше та не бійтеся відкривати для себе світ", - написав Слободян.
Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
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