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Місяць безвізу: 50 громадянам України відмовили у в’їзді до ЄС

Більшість відмов – через не підтвердження мети поїздки
За перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄС понад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.
Місяць безвізу: 50 громадянам України відмовили у в’їзді до ЄС Фото:zn.ua

"Вже 95 461 громадянин України скористався правом безперешкодного в'їзду до країн ЄС", - написав у Facebook речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, у в’їзді відмовили всього 50 громадянам України.

"Більшість відмов – через не підтвердження мети поїздки. Тому готуйтеся ретельніше та не бійтеся відкривати для себе світ", - написав Слободян.

Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.

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11 07 2017 09:19
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