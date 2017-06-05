Мітинг до річниці подій на Болотній площі відбувся в Москві, – ФОТО
Про це повідомляє BBC.
За даними організаторів, в акції взяли участь близько півтори тисячі осіб, об'єднання "Білий лічильник" нарахувало на мітингу 2,8 тис. людей.
Поліція повідомила про тисячу учасників.
Вони тримали такі плакати як: "Ні – поліційній державі, так – правовій державі", "Годі кошмарити школярів", "Путіне, де моя свобода" та інші.
Фото: bbc.com
Після закінчення мітингу, як повідомили на сайті правозахисного проекту "ОВС-Інфо", поліція затримала сім людей.
На мітингу зібралися представники різних партій і громадські активісти. У багатьох на одязі були білі стрічки.
Були присутні й ті, хто протестує проти знесення п'ятиповерхівок в Москві.
Перед початком акції поліція забрала в організаторів банер, який мав бути на сцені.
На ньому було написано: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова!"
Фото: bbc.com
Нагадаємо, 6 травня 2016 року в Москві поліція затримала кількох учасників акції протесту проти так званої "болотної справи".
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити фігурантові "болотної справи" Ярославу Бєлоусову 12,5 тис євро за порушення його прав.
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