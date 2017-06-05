Мітинг до річниці подій на Болотній площі відбувся в Москві, – ФОТО

Після закінчення мітингу поліція затримала сім людей

У центрі Москви сьогодні, 6 травня, пройшов мітинг опозиції під гаслом "За Росію проти свавілля і репресій". Він був приурочений до річниці подій 6 травня 2012 року на Болотній площі, коли демонстрація перед інавгурацією Володимира Путіна переросла в сутички з поліцією. Тоді затримали понад 400 осіб.

Про це повідомляє BBC.

За даними організаторів, в акції взяли участь близько півтори тисячі осіб, об'єднання "Білий лічильник" нарахувало на мітингу 2,8 тис. людей.

Поліція повідомила про тисячу учасників.

Вони тримали такі плакати як: "Ні – поліційній державі, так – правовій державі", "Годі кошмарити школярів", "Путіне, де моя свобода" та інші.



Фото: bbc.com

Після закінчення мітингу, як повідомили на сайті правозахисного проекту "ОВС-Інфо", поліція затримала сім людей.

На мітингу зібралися представники різних партій і громадські активісти. У багатьох на одязі були білі стрічки.

Були присутні й ті, хто протестує проти знесення п'ятиповерхівок в Москві.

Перед початком акції поліція забрала в організаторів банер, який мав бути на сцені.

На ньому було написано: "Досить Путіна! Досить війни! Досить мракобісся! Досить репресій! Досить терпіти Кадирова!"



Фото: bbc.com

Нагадаємо, 6 травня 2016 року в Москві поліція затримала кількох учасників акції протесту проти так званої "болотної справи".

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Росію виплатити фігурантові "болотної справи" Ярославу Бєлоусову 12,5 тис євро за порушення його прав.