Мітинг неонацистів у Швеції закінчився бійкою з антифашистами і поліцією: десятки людей затримані

Серед затриманих є й активісти, які виступали проти демонстрації неонацистів

Демонстрація неонацистів у шведському місті Гетеборг закінчилася зіткненнями з антифашистами та поліцією.

Про це повідомляє BBC.

Угрупування "Північний рух опору" (NMR) планувало провести в суботу марш центром Гетеборга.

За словами представника поліції, зіткнення між поліцейськими та активістами NMR почалися після того, як учасники маршу спробували відійти від встановленого для них маршруту.



Фото: reuters.com

Десятки людей затримали, зокрема й лідера угруповання.

Повідомляється, що серед затриманих є й активісти, які виступали проти демонстрації неонацистів.

На марш у Гетеборг прибуло кілька сотень неонацистів, а також антифашистів, які вишикувалися по маршруту цієї ходи.

Бійка почалася після того, як у неонацистів полетіло каміння, а ті, зі свого боку, спробували пройти через кордон поліції.

За словами представників влади, дозвіл на проведення маршу минув о 15:00 за місцевим часом, тоді затримали понад 30 людей.

Угруповання NMR не заборонене у Швеції. На своєму сайті організація називається націонал-соціалістичною. Так називала себе партія Гітлера. Угруповання виступає проти імміграції, а також бореться зі "світовою сіоністською елітою", повідомляють вони на своєму сайті. NMR також виступає за створення єдиної скандинавської держави разом із сусідніми країнами.

Поліція очікувала спалаху насильства, і до Гетеборга підтягнули додаткові поліцейські сили з інших регіонів Швеції.



Фото: reuters.com

Крім того, про всяк випадок у місцевих в'язницях створили 350 тимчасових вільних місць.

Нагадаємо, в Берліні близько 500 неонацистів проводили марш, присвячений 30-ій річниці самогубства колишнього заступника Гітлера Рудольфа Гесса.