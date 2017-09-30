Мітинг неонацистів у Швеції закінчився бійкою з антифашистами і поліцією: десятки людей затримані
Про це повідомляє BBC.
Угрупування "Північний рух опору" (NMR) планувало провести в суботу марш центром Гетеборга.
За словами представника поліції, зіткнення між поліцейськими та активістами NMR почалися після того, як учасники маршу спробували відійти від встановленого для них маршруту.
Фото: reuters.com
Десятки людей затримали, зокрема й лідера угруповання.
Повідомляється, що серед затриманих є й активісти, які виступали проти демонстрації неонацистів.
На марш у Гетеборг прибуло кілька сотень неонацистів, а також антифашистів, які вишикувалися по маршруту цієї ходи.
Бійка почалася після того, як у неонацистів полетіло каміння, а ті, зі свого боку, спробували пройти через кордон поліції.
За словами представників влади, дозвіл на проведення маршу минув о 15:00 за місцевим часом, тоді затримали понад 30 людей.
Угруповання NMR не заборонене у Швеції. На своєму сайті організація називається націонал-соціалістичною. Так називала себе партія Гітлера. Угруповання виступає проти імміграції, а також бореться зі "світовою сіоністською елітою", повідомляють вони на своєму сайті. NMR також виступає за створення єдиної скандинавської держави разом із сусідніми країнами.
Поліція очікувала спалаху насильства, і до Гетеборга підтягнули додаткові поліцейські сили з інших регіонів Швеції.
Фото: reuters.com
Крім того, про всяк випадок у місцевих в'язницях створили 350 тимчасових вільних місць.
Нагадаємо, в Берліні близько 500 неонацистів проводили марш, присвячений 30-ій річниці самогубства колишнього заступника Гітлера Рудольфа Гесса.
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