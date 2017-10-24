Мітинг під Радою фінансують з-за кордону, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє довести, що активістів під Верховною Радою фінансують із-за кордону.

"Право на мирний протест не означає підготовку до силового перевороту, яку затіяла невелика групка людей - близько 150-200 осіб, які, проголосивши себе єдиними праведниками, вимагають від держави робити тільки те, що вони хочуть. За підтримки фінансів з-за кордону - і свого часу я це доведу: вони фінансуються з-за кордону", - сказав Луценко, повідомляє "LB.ua".

"Хочу підкреслити, що участь у цьому беруть не тисячі людей, які приїжджають до Києва. Участь у цьому запланованому перевороті беруть гастролери без громадянства, апатриди Михайла Саакашвілі, який, перебуваючи на посаді голови Одеської ОДА, змусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20 громадянам Грузії як цінним діячам культури. Тепер ці діячі сіють "вічне, мудре, добре" по всій території країни, використовуючи автомобілі спочатку обласної державної адміністрації, а тепер - куплені за рахунок благодійного фонду, який формувався клієнтами одеської митниці. Саме вони, зокрема з нарізною зброєю, охороняють Саакашвілі, перебувають у таборі і планують силовий переворот", - заявив він.

За словами Луценка, Саакашвілі - авантюрист, а його вимоги - лицемірні.

"Чому я так кажу? Тому що Михайло Саакашвілі, як президент Грузії, прийняв Конституцію, де прописано порядок недоторканності депутатів аж до їхнього житла й автомобілів. У нас в Україні він вимагає скасувати недоторканність", - заявив Луценко.

"Там, у Грузії, немає відкритих партійних списків. У нас вони йому чомусь знадобилися. Чому? Тому що він не пройде ні в одному мажоритарному окрузі, він не пройде ні за одним партійним списком. І тому підхоплює привабливу упаковку для ошуканства українців", - сказав генпрокурор.

"Те саме стосується антикорупційного суду. Питаю: а є в Грузії антикорупційний суд? Ні. Мовляв, у нас всі суди чесні. Чесні? Всі суди? У Грузії? То їдь туди і доведи свою невинність перед судом, який порушив три кримінальні справи. Чому мій друг, міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі сидить у цих справах, а Міхо гастролює тут, обманюючи бідних українців?", - обурився Луценко.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 24 жовтня учасники акції протесту біля будівлі Верховної Ради, як і раніше залишаються на своїх позиціях, за громадським порядком біля будівлі парламенту стежать до 100 правоохоронців.

Територією наметового містечка на проїжджій частині вулиці Грушевського ходить близько 20 учасників акції, переважно, чоловіки в формі з символікою батальйону "Донбас".

Деяка частина учасників акції перебувають в наметах, встановлених на вулиці Грушевського.