Мітинг під Радою завершився, наступний збір - в четвер

Про результати та плани нинішнього мітингу повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм

У вівторок, 17 жовтня, в розбитому перед будівлею Верховної Ради наметовому містечку залишився оргкомітет, наступний збір оголошений на 19 жовтня.

"Ми продовжимо добиватися виконання наших вимог. Оргкомітет акції і наметовий табір залишаться стояти під парламентом. Наступний збір людей оголошений на четвер", - написав він у Facebook.

Він підкреслив, що установка наметів під будівлею парламенту є санкціонованою.

За його словами, результатом цієї акції стало те, що її учасники "змусили президента і лідерів політичних фракцій згадати свої передвиборні обіцянки і почати робити конкретні кроки". Щодо закону про вибори, прийняття якого вимагають учасники мітингу, почався процес: профільний комітет повинен надати свої висновки до четверга, вказав нардеп.

"Ми змусили парламент повернутися до обговорення питання про скасування депутатської недоторканності. Під тиском людей президент подав свій проект про обмеження недоторканності з 2020 року. Така відстрочка неприпустима, і ми будемо вимагати цих змін вже в цьому скликанні", - написав він.

Також, за словами депутата, команда президента "під тиском акції" відкликала свій законопроект про антикорупційні палати і почала формувати робочу групу з підготовки нового законопроекту.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Згодом біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту. За попередньою інформацією, постраждали троє мітингарів та один поліцейський.

