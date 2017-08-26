Мітинг правих активістів у Сан-Франциско скасували після загрози "протесту собачих екскрементів"
Тоді активісти заявили, що проведуть захід в іншому місці, в місті Берклі, пише The Guardian.
"Ми спрямуємо всі свої сили в Берклі. Це кращий варіант, тому що там ми не ризикуємо наступити в пастку", – повідомив організатор заходу Джоуї Гібсон.
Жителі Сан-Франциско мали намір виступити проти заходу правих активістів. Вони планували танцювати, марширувати і мітингувати на знак протесту "правому екстремізму". Кільком сотням людей навіть дозволили привести собак, щоб заздалегідь вигуляти їх на місці проведення заходу.
Ці наміри викликали занепокоєння місцевої влади, поліції та деяких жителів, зокрема й на тлі подій в Шарлотсвіллі.
Як зазначає The Guardian, трохи згодом організатори заходу в Берклі опублікували заяву з проханням не приходити на захід "Ні Марксизму в Америці", оскільки побоювалися за безпеку його учасників.
"Змішання учасників правого мітингу і тих, хто виступає проти – жахлива ідея. Ні до чого, крім травм і нещасних випадків, це не призведе. Нам здалося, що це все перейшло б у масові заворушення", – сказав член Patriot Prayer Габріель Сілва.
Нагадаємо, 12 серпня в Шарлотсвілл (штат Вірджинія) відбувся марш націоналістичного руху "Об'єднання правих", який переріс в масові заворушення. У місті було запровадили надзвичайний стан.
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