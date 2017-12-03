Мітинг у Грузії: понад 40 осіб затримали після сутичок з поліцією

Близько 40 людей були затримані в Батумі після сутичок з поліцією, які почалися напередодні, 11 березня.

"Всі особи, які брали участь у заворушеннях, були їх організаторами в Батумі, будуть покарані за всією суворістю закону", - заявив міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Мгебрішвілі, інформує Meduza.

Поліція, додав Мгебрішвілі, буде застосовувати силу у разі повторення заворушень в Батумі або будь-якому іншому регіоні Грузії.

Крім того, як повідомив міністр охорони здоров'я Аджарії Заал Мікеладзе, протягом ночі в батумські клініки звернулися 33 постраждалих, серед них 15 поліцейських.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі звинуватив у заворушеннях в Батумі "деструктивні сили", які, за його словами, "провокували інших до вчинення актів вандалізму, підбурювали до насильства щодо правоохоронних структур".



Фото: соціальні мережі

Окрім того, поліція Батумі застосувала сльозогінний газ на акції протесту в місті Батумі, повідомляє Rustavi2. За інформацією видання, приводом стало те, що учасники акції почали кидати каміння в будівлю Головного управління МВС Аджарії.

Акція протесту почалася після того, як співробітник патрульної поліції Кахабер Бухрадзе зупинив автівку за порушення правил дорожнього руху, і, як стверджують очевидці, образив водія.

Ображеного підтримали місцеві жителі, тому почалася бійка. За опір поліції затримали шість осіб. Незабаром обурені тим, що сталося жителі почали збиратися біля будівлі Головного управління Внутрішніх справ Аджарії.

Учасники акції заявили, що після призначення нового керівника патрульної поліції Малхаза Батіашвілі поліція стала необґрунтовано виписувати великі штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Фото: соціальні мережі

Загалом, на акції присутні до тисячі чоловік. Вони вимагають відставки Батіашвілі і звільнення затриманих. Мітингувальники намагалися прорвати кордон поліції й увійти до будівлі Головного управління. На місце прибув загін спецпризначенців.

Після переговорів представників опозиції, депутатів Верховної ради Аджарії і поліції було досягнуто згоди про звільнення заарештованих, якщо протестувальники розійдуться, але учасники акції відмовилися йти.

Голова Верховної ради Аджарії Зураб Патарадзе перервав візит до Туреччини і в терміновому порядку повертається в Батумі.